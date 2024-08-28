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Жена Пирса Броснана обратилась к хейтерам, которые критикуют её тело

Жена Пирса Броснана обратилась к хейтерам, которые критикуют её тело
Пирс Броснан с женой
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Кили Шей Смит замужем за исполнителем главной роли в фильмах о Джеймсе Бонде уже 23 года. Журналистка постоянно получает насмешки в свой адрес и читает комментарии о том, что она недостойна быть женой Пирса Броснана из-за якобы непривлекательной внешности. Кили порядком надоел буллинг, поэтому она обратилась к своим хейтерам.

Посмотрите на своё тело. Посмотрите на руки, которые обнимали любимых людей. Посмотрите на глаза, которые видели океаны, горы и большие зелёные деревья. Посмотрите на ноги, которые несли вас через самые трудные пути. Посмотрите на свою улыбку, которая появляется каждый раз, когда вы счастливы. Смотреть на тело важно не ради идеальных изгибов или гладкой кожи, а ради миллионов особенных моментов, которые оно пережило. Я благодарна своему телу за 60 лет, на протяжении которых оно сопровождает меня, — написала Смит у себя в блоге.

Пирс Броснан поспешил поддержать супругу. По словам актёра, Кили в его глазах остаётся самой красивой женщиной на свете. Жена подарила Пирсу пятерых детей, за что он искренне ей благодарен. Броснан признался, что по сей день старается завоёвывать любовь Кили и делать её счастливой.

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