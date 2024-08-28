Австралийские эксперты нашли простой и дешёвый способ снизить риск развития диабета

Недавнее исследование, опубликованное в журнале The Lancet Regional Health — Europe, выявило связь между воздействием яркого света в ночное время и повышенным риском развития диабета 2-го типа.

Старший автор исследования, доцент Эндрю Филлипс из Университета Флиндерса в Австралии, отметил, что воздействие света ночью нарушает циркадные ритмы, что, в свою очередь, влияет на секрецию инсулина и метаболизм глюкозы. В исследовании, охватившем данные около 85 тыс. человек, участники носили устройства для отслеживания уровня освещённости на протяжении семи дней. Затем за добровольцами наблюдали в течение девяти лет.

Авторы заключили, что продолжительное воздействие яркого света между 12:30 и 6:00 утра связано с более высоким риском развития диабета, независимо от дневного светового режима.

«Наши результаты показывают, что уменьшение воздействия света ночью и поддержание тёмного окружения может быть простым и дешёвым способом предотвратить или отсрочить развитие диабета.

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