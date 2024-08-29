Дэвид Бекхэм назвал самую раздражающую привычку своей жены

Футболист рассказал, что Виктория постоянно контролирует, как он одевается. По словам Дэвида, жена взялась за его стиль сразу же, как только они начали встречаться. С того момента прошло почти 30 лет, однако дизайнер по-прежнему помогает мужу держать себя в форме. Футболист признался, что именно супруга помогла ему обрести уверенность в себе.

Она всегда вселяла в меня уверенность в себе. И она продолжает делать это даже сейчас, когда прошло уже 27 лет. Виктория тоже всегда выглядит идеально. Я всегда говорю, что это хорошая проблема, поскольку мне нужно соответствовать, — рассказал футболист в новом интервью.

Бекхэм подчеркнул, что супруга всегда внимательно следит за тем, что он носит. Виктория даёт оценку каждому образу Дэвида и вносит коррективы в случае, если её смущает даже малейшая деталь.

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