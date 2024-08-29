Меган Маркл рассказала, почему не всегда носит одежду именитых брендов

Супруга принца Гарри призналась, что стала ориентироваться не только на моду. У Меган Маркл есть возможность носить одежду самых известных и дорогих брендов, однако далеко не всегда она отдаёт предпочтение, например, Chanel или Dior.

Во время конференции, посвящённой развитию женского бизнеса, герцогиня Сассекская поделилась, что после свадьбы с принцем стала куда более внимательно и осознанно выбирать, какие бренды носить.

Когда я знаю, что нахожусь в центре внимания всей планеты, я понимаю: люди будут внимательно разглядывать каждую деталь в моём образе. Именно поэтому я поддерживаю начинающих и локальных дизайнеров. Мне важно помочь молодым и перспективным брендам выйти на рынок, — заявила Маркл.

Меган подчеркнула, что иной раз лично занимается поиском марок одежды, которым хотела бы помочь. Сейчас она отдаёт предпочтение не только американским и европейским брендам, но ещё и дизайнерам из стран Африки.

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