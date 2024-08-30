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Кайя Гербер продемонстрировала фигуру в купальнике

Кайя Гербер продемонстрировала фигуру в купальнике
Кайя Гербер
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Модель провела день у бассейна. Кайя Гербер продолжает ловить летние лучи солнца. 22-летняя дочь Синди Кроуфорд показала, как проходят её будни. Кайя опубликовала кадр, где она запечатлена на лежаке во время чтения книги французской писательницы Вирджини Депант.

Кайя Гербер

Кайя Гербер

Фото: Из личного архива Кайи Гербер

Гербер отдаёт предпочтение трендовым бикини на завязках без рисунка. В это трудно поверить, но манекенщица далеко не всегда могла похвастаться утончёнными формами. Несколько лет назад, когда Кайя только начинала свой путь в моделинге, она всеми силами старалась похудеть.

Кайя перепробовала десятки диет, а также множество различных тренировок, чтобы добиться желаемой формы. Сейчас она ведёт активный образ жизни и по-прежнему много занимается спортом, чтобы поддерживать результат.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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