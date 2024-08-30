В Минздраве назвали симптомы нового заболевания, которое вызывают вейпы

Специалисты рассказали, чем грозит пристрастие к аналогам традиционных сигарет. Среди заболеваний, связанных с использованием вейпов, особое внимание уделяется EVALI — это острое лёгочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет. Исследование этой болезни замедлилось с началом пандемии коронавируса, поскольку симптомы EVALI во многом совпадают с признаками COVID-19.

Так, у больных наблюдаются высокая температура, слабость, кашель и одышка. А самый опасный симптом болезни — патологические изменения в лёгких, которые можно увидеть с помощью компьютерной томографии.

Эксперты отмечают, что одним из первых и ключевых признаков EVALI являются нарушения работы пищеварительной системы. Это отличает заболевание от COVID-19.

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