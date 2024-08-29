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Фестиваль New Star Weekend стартует на «Роза Хутор» 19 сентября

Фестиваль New Star Weekend стартует на «Роза Хутор» 19 сентября
Фестиваль New Star Weekend
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Уже в третий раз событие соберёт самых модных музыкантов сезона, беговые, вело-, хайкинг- и аутдор-комьюнити и визуальные студии. Фестиваль пройдёт с 19 по 22 сентября. Концепция в этом году – ЭЙР. Кроме того, New Star Weekend получил статус этапа Кубка России по ВМХ.

Для любителей активного отдыха 20 сентября на New Star Weekend состоится PEAK CLIMB RIDE 1100 — индивидуальная uphill-велогонка на шоссейных велосипедах по Альпийскому шоссе в горах курорта «Роза Хутор». Любители и профессионалы смогут попробовать свои силы на отрезке между Розой Дoлинoй (560) и Горной Олимпийской деревней (1100) и установить свой личный или абсолютный рекорд.

Фестиваль New Star Weekend

Фестиваль New Star Weekend

Фото: Пресс-служба New Star Weekend

Активных гостей фестиваля также будет ждать скейт-плаза, которая совместит спорт и пространство для отдыха, где можно понаблюдать за соревнованиями и провести время с друзьями. Конечно, не забудут в этом году и про сапы — каждый день будут проводиться различные мини-сессии: сап-поло, йога на сапах, гонки и обучающие сессии. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут традиционные бесплатные занятия йогой.

В течение 4 дней на сценах фестиваля выступят Элджей, ANIKV, Thomas Mraz, BIICLA, БАЗАР, Tesla Boy, Izhevski, Atmos Blaq (ЮАР), ДЖУМАНДЖИ – всего более 75 артистов. Одним из ярких моментов фестиваля станет Party Hike – общий подъём в гору, который начнётся разминкой от комика Ильи Куруча aka Dj FeniXXX, а завершится концертом на высоте 1600 метров группы ZOLOTO.

Фестиваль New Star Weekend

Фестиваль New Star Weekend

Фото: Пресс-служба New Star Weekend

На New Star Weekend будут полноценные авторские бары, комфортные зоны для отдыха и фестивального бранча с близкими, мейкап-станции, ежедневные беговые тренировки New Star Running Club, мультфункциональный коворкинг для тех, кому нужно будет поработать во время фестиваля, вечерние кинопоказы под открытым небом, техногенный лес и многое другое.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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