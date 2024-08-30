На подготовку к восхождению ушло два года. Тренер по речи и голосу Седа Кaспaрoвa поставила флаг на вершине Арарата на высоте 5137 метров. По её словам, для горного восхождения очень важна общая физическая подготовка. Каспарoва уделяла много времени развитию выносливости и дыхательной системы.

Любое восхождение — это всегда такая, в хорошем смысле, «нудная», монотонная работа. Когда ты идёшь долго, просто перебираешь ноги несколько часов, не спешишь, потом восходишь на вершину и точно так же «нудно» и медленно, и плавно идёшь вниз. В общем и целом, весь путь с ночным подъёмом и возвращением до стартовой точки занял 15 часов ходьбы, — поделилась Седа.

Седа Кaспaрoва Фото: Из личного архива Седы Кaспaрoвoй

Кaспарова подчеркнула, что считает этот опыт своей новой победой. Для неё было важно доказать самой себе: возможно даже то, что кажется нереальным. Седа надеется, что её опыт вдохновит других людей и станет для них мотивацией переступить через страхи.

Седа Каспарoва — тренер по речи и голосу, спикер TEDx. Под её руководством прошли обучение более 8 тысяч человек из разных стран мира. Седа много путешествует и ведёт активный образ жизни. До 27 лет она не умела плавать, однако несколько лет назад переплыла Босфор и озеро Орта.

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