Учёные доказали пользу долгого сна в выходные дни

Исследователи из Китая заявили, что высыпаться по выходным полезно для здоровья — такая привычка может снизить риск сердечных заболеваний. Авторы представили своё исследование на Конгрессе ESC 2024.

Достаточный компенсаторный сон связан с более низким риском сердечных заболеваний. Связь становится ещё более выраженной среди людей, которые регулярно испытывают недостаток сна в будние дни.

Эксперты использовали данные 90 903 человек для оценки связи между компенсированным сном в выходные дни и болезнями сердца. Известно, что 19 816 участников спали недостаточно, менее семи часов в день.

Результаты 14-летнего исследования показали, что долгий сон в выходные дни у людей, которые в будние дни спят недостаточно, может снизить вероятность развития сердечных заболеваний на 19%.

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