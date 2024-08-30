Тайра Бэнкс примет участие в модном показе впервые за 19 лет

Супермодель примет участие в шоу бренда Victoria’s Secret. Тайра Бэнкс снова выйдет на подиум. Показ состоится 15 октября в Нью-Йорке. Манекенщица вернётся к роли «ангела», которым была на протяжении долгого времени. Это будет первый за 19 лет выход Тайры на подиум.

О своём триумфальном возвращении Бэнкс сообщила лично. Кроме того, публикация модели стала официальным подтверждением того, что бренд Victoria’s Secret решил возродить эру своих легендарных шоу.

Оно возвращается! – написала Тайра у себя в блоге.

Известно, что участие в показе примут и другие «ангелы». Новую коллекцию представят Джиджи Хадид, Тейлор Хилл, Грейс Элизабет, Девин Гарсия, Кэндис Свейнпол и другие. Последний раз модное шоу Victoria's Secret прошло в 2018 году.

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