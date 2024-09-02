Аномальный сентябрь: Гидрометцентр дал прогноз погоды на начало осени в Москве

Погода в ближайшие дни порадует москвичей теплом. На это указывает прогноз погоды от Гидрометцентра России.

Во вторник и среду, 3 и 4 сентября, столбики термометров днём поднимутся до +26…+28 градусов. В четверг и пятницу температура составит +20…+25 градусов, а в выходные дни будет колебаться в пределах от +22 до +28 градусов.

Дождей на этой неделе не прогнозируется, уточняют синоптики.

Что касается погоды на весь сентябрь, то, согласно прогнозу Гидрометцентра, средняя месячная температура воздуха ожидается от +12 до +14 градусов. Это выше климатической нормы на один градус. Осадков будет меньше нормы.

В докладе метеорологов сообщается, что переход средней суточной температуры воздуха через отметку +10 градусов к более низким значениям обычно происходит 21–23 сентября на севере и западе области, 24–26 сентября — на юге и востоке.

Средние даты наступления заморозков 19–30 сентября (в центре Москвы 3–16 октября).

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