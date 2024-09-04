Джордж и Амаль Клуни стали самой стильной парой Венецианского кинофестиваля

Супруги появились на ковровой дорожке в рамках премьеры фильма «Одинокие волки». Джордж и Амаль Клуни умеют приковывать к себе взгляды. 63-летний голливудский актёр позировал перед фотографами в классическом чёрном костюме с бабочкой. Изюминкой образа Клуни стала его фирменная укладка с зачёсанными назад волосами.

Амаль и Джордж Клуни Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Для Венецианского кинофестиваля Амаль выбрала роскошное платье лимонного оттенка, украшенное белым кружевом. Клуни распустила волосы и взяла на ковровую дорожку сверкающий клатч со стразами. Идеальным дополнением образа стали серьги-капли.

В Сети супругов уже назвали самой ослепительной и стильной парой фестиваля. В перерывах между показами Джордж и Амаль гуляют по прекрасной Венеции. В этом году они отмечают десятую годовщину супружеской жизни. Поклонники уверены, что со временем актёр и его избранница выглядят только более счастливыми и влюблёнными друг в друга.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Анджелина Джоли решилась на кардинальные перемены во внешности