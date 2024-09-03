Известно, какие регионы России накроют заморозки в начале сентября

Уже в начале осени в ряде субъектов России прогнозируется минусовая температура воздуха. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, в Кургане, на юге Тюменской области, температура ночью может опуститься от -2 до -5 градусов. Также ожидаются заморозки в Омской области до -5 градусов, в Новосибирской и Оренбургской областях, Башкирии — до -2 градусов. В Забайкальском крае столбики термометров опустятся до отметки в -3 градуса.

Роман Вильфанд объяснил, что причиной таких холодов является прохождение холодных воздушных масс с Северного Ледовитого океана по восточной периферии антициклона.

Из-за движения циклона в ближайшие дни сильные осадки прогнозируются в Магадане и на Камчатке.

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