«Аутизм — моя суперсила»: дочь Брюса Уиллиса рассказала о своей болезни

Таллула узнала о своём диагнозе во взрослом возрасте. Дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур было 29 лет, когда врачи поставили ей аутизм. По словам Таллулы, с того момента её жизнь сильно изменилась – девушка наконец-то нашла объяснение всему, что раньше принимала за свои странности.

Я уверена, что аутизм – моя суперсила. Я чувствую себя безмерно счастливой. Наконец-то я понимаю, что полностью несу ответственность за свою жизнь и не пытаюсь переложить её на других. Мне важно показать людям, что услышать такой диагноз во взрослом возрасте не так страшно, как кажется, — поделилась Уиллис.

Сейчас Таллула активно участвует во многих благотворительных проектах, стремясь повысить общественную осведомлённость о том, что такое аутизм. По словам дочери Крепкого орешка, близкие и друзья всецело поддерживают эту идею и не пытаются как-либо ограничить её в самовыражении.

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