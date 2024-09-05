Джессика Бил впервые за долгое время появилась на публике с 9-летним сыном

Актриса старается держать мальчика в стороне от любопытных поклонников. Джессика Бил привела девятилетнего Сайласа на один из матчей Открытого чемпионата США по теннису. Это первый за долгое время совместный выход актрисы вместе с сыном.

Джессика Бил с сыном Сайласом Фото: Gotham/GC Images

Звезда фильма «Иллюзионист» появилась на соревнованиях в брючном костюме кремового оттенка от бренда Ralph Lauren и в белом шёлковом топе. Сайлас же для похода на матч выбрал классическое поло в зелёно-синюю полоску и брюки цвета хаки.

На протяжении всего матча Джессика увлечённо рассказывала сыну о правилах игры, а мальчик задавал маме сопутствующие вопросы. Бил признавалась, что изо всех сил старается следить за увлечениями своих сыновей.

С возрастом Сайлас и его четырёхлетний брат Финеас всё больше интересуются спортом. Родители всячески поощряют их хобби. Пока Финеас слишком мал для матчей, однако Сайлас с большим энтузиазмом посещает всевозможные соревнования.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.