«Звёзды — такие же люди»: Энн Хэтэуэй показала, как её кожа выглядит на самом деле

Актриса призывает не стесняться своих особенностей. Энн Хэтэуэй опубликовала селфи, на котором продемонстрировала несовершенства кожи и маленькие пластыри в форме звёздочек, использующиеся для лечения высыпаний. Звезда фильма «Дьявол носит Prada» призвала поклонников не пытаться сделать из себя «идеального» человека.
Энн Хэтэуэй
Фото: Из личного архива Энн Хэтэуэй
Посмотрите, она пользуется пластырями против акне вместо того, чтобы выдавливать их и пытаться скрыть косметикой! Это очень мило и честно. Звёзды — такие же люди, — написал один из подписчиков актрисы под её селфи.
Энн всегда призывала поклонников внимательно относиться к себе и не пытаться играть роль, которая слишком оторвана от реальности. Хэтэуэй не видит ничего страшного в высыпаниях на коже, в морщинках и в других особенностях человеческого тела, которые делают нас уникальными.
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