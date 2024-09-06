«Звёзды — такие же люди»: Энн Хэтэуэй показала, как её кожа выглядит на самом деле

Актриса призывает не стесняться своих особенностей. Энн Хэтэуэй опубликовала селфи, на котором продемонстрировала несовершенства кожи и маленькие пластыри в форме звёздочек, использующиеся для лечения высыпаний. Звезда фильма «Дьявол носит Prada» призвала поклонников не пытаться сделать из себя «идеального» человека.

Энн Хэтэуэй Фото: Из личного архива Энн Хэтэуэй

Посмотрите, она пользуется пластырями против акне вместо того, чтобы выдавливать их и пытаться скрыть косметикой! Это очень мило и честно. Звёзды — такие же люди, — написал один из подписчиков актрисы под её селфи.

Энн всегда призывала поклонников внимательно относиться к себе и не пытаться играть роль, которая слишком оторвана от реальности. Хэтэуэй не видит ничего страшного в высыпаниях на коже, в морщинках и в других особенностях человеческого тела, которые делают нас уникальными.

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