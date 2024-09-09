Эксперт назвал 5 кухонных принадлежностей, которые представляют опасность для здоровья

Некоторые принадлежности, которые есть практически в каждой кухне, могут представлять опасность для человека — и многие об этом даже не догадываются. Эксперт по безопасности Богдан Духа назвал предметы, которые могут негативно сказаться на здоровье.

Повреждённые сковороды с антипригарным покрытием. Такая посуда может выделять в пищу вредные химикаты.

Если на ваших антипригарных сковородках появились следы износа, такие как царапины, сколы или выцветшее покрытие, пришло время их заменить.

По словам специалиста, лучше выбирать сковороды из нержавеющей стали или чугуна. Они более долговечны и могут выдерживать более высокие температуры без риска выделения токсинов.

Изношенные деревянные ложки. Пористая структура древесины позволяет частицам пищи, влаге и бактериям легко просачиваться в трещины, создавая питательную среду для микробов. Это не только представляет гигиенический риск, но и может повлиять на вкус блюд. Кроме того, осколки от изношенных деревянных ложек могут попасть в еду, представляя опасность удушья или травмы.

Рассмотрите возможность приобретения деревянной посуды из более твёрдых пород дерева, таких как клён или олива, которые более устойчивы к износу и меньше впитывают влагу. В качестве альтернативы перейдите на силиконовую или бамбуковую посуду, которая обладает аналогичными преимуществами, но не подвержена растрескиванию или скоплению бактерий.

Ржавые ножи. Использование такого предмета может привести к попаданию вредных металлических частиц в еду. Также повышается риск порезов и травм.

Расплавленная или деформированная пластиковая посуда. Она может выделять вредные для здоровья химикаты, которые увеличивают риск гормональных нарушений или некоторых видов рака.

Изношенные или сгоревшие прихватки. Повреждённая рукавица может больше не обеспечивать адекватную изоляцию, что повышает риск ожогов и травм при работе с горячими кастрюлями, сковородками или противнями.

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