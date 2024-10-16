Учёный из Кембриджа раскрыл гениальный трюк для улучшения памяти и работы мозга

Почти каждый сталкивался с тем, что не мог вспомнить, где оставил ключи, зачем вошёл в комнату или какой вопрос хотел задать своему другу во время звонка. Учёный из Кембриджа, профессор Джон Саймонс раскрыл простой, но гениальный трюк для улучшения памяти.

По словам эксперта, в такие моменты люди судорожно пытаются сконцентрировать свои мысли на проблеме. Однако активные попытки что-то вспомнить, наоборот, могут помешать восстановлению воспоминаний. Вместо этого он советует подумать о чём-то другом или найти способ расслабиться.

Когда мы действительно пытаемся что-то вспомнить, часто именно эти усилия блокируют возможность извлечения воспоминаний.

Нужно подумать о других вещах, успокоиться, расслабиться. После этого вы сможете вспомнить о тех вещах, которые ускользнули из ваших мыслей.

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