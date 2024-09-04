В Южной Корее начали внедрять 4-дневную рабочую неделю, чтобы повысить рождаемость

В эксперименте примут участие 50 различных компаний. В южнокорейской провинции Кёнги начали тестировать внедрение четырёхдневной рабочей недели для пар. Теперь у сотрудников десятков организаций есть возможность сократить количество часов, предназначенных для выполнения должностных обязанностей, чтобы проводить как можно больше времени со своим партнёром.

Правительство Южной Кореи рассчитывает, что такой подход поможет решить главные социальные проблемы и повысить рождаемость. В последнее время в стране отмечается сильный демографический спад, а главной причиной этого называют именно нехватку свободного времени. Кроме того, в стремлении построить карьеру многие корейцы отказываются от личной жизни в принципе.

Инициатива направлена на то, чтобы помочь жителям Южной Кореи наладить баланс между работой и семьёй. В стране принято перерабатывать и ставить на передний план именно карьерные достижения. Зачастую из-за этого многие корейцы оказываются одинокими и страдают от тяжёлых психологических проблем.

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