Открыта регистрация на последнюю велогонку сезона в Москве от Cyclingrace

Попробовать свои силы смогут все любители велоспорта. 14 сентября в столице пройдёт велогонка «Москва». Её участники проедут по маршруту из Крылатского до улицы Михалковской через улицу Народного Ополчения, Алабяно-Балтийский тоннель и Большую Академическую – и обратно. Стартовый городок расположится на живописном Гребном канале.

Велозаезд «Москва» Фото: Пресс-служба Cyclingrace

Принять участие можно в рамках групповой велогонки – такой формат подходит для бывших профессионалов и опытных велосипедистов. Протяжённость трассы на этой дистанции составляет 90 км (три круга), а средняя скорость – от 35 км/ч. А для новичков и любителей отлично подойдёт формат велозаезда, в рамках которого можно проехать дистанцию протяжённостью 60 или 30 км (два и один круг) со скоростью 25-30 км/ч.

Кроме того, участников «Москвы» разделят по кластерам. Регистрация на велозаезд уже открыта. Для зрителей будет организована прямая онлайн-трансляция c профессиональными комментариями в официальном сообществе Cyclingrace в VK.

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