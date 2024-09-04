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Копия отца: Ричард Гир впервые за долгое время появился на публике со взрослым сыном

Копия отца: Ричард Гир впервые за долгое время появился на публике со взрослым сыном
Ричард Гир
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Актёр прошёлся с близкими по ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля. 75-летний Ричард Гир прилетел в Италию в компании своей супруги Алехандры Сильвы и сына Гомера, рождённого в браке с актрисой Кэри Лоуэлл. Это первое за долгое время появление голливудского актёра с 24-летним наследником.

Гир, его жена и сын стали почётными гостями вечера amfAR Gala Venezia 2024, который прошёл в Hangar Nicelli. Для мероприятия актёр и Гомер выбрали классические чёрные костюмы, а Алехандра появилась на красной дорожке в белоснежном платье в пол.

Алехандра Сильва, Ричард Гир, Гомер Гир

Алехандра Сильва, Ричард Гир, Гомер Гир

Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

После выхода исполнителя главной роли в фильме «Красотка» вместе с сыном в Сети активно обсуждают то, насколько сильно Гомер похож на отца.

«Это же Ричард в молодости!», «Никогда не думала, что у Ричарда Гира настолько симпатичный сын», «Гомеру стоит попробовать себя в кинематографе. С такими данными у него есть все шансы», — пишут фанаты актёра.

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