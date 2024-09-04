Элтон Джон частично ослеп из-за болезни

Летом артист перенёс серьёзную глазную инфекцию. Элтон Джон сообщил, что частично ослеп на один глаз. По словам 77-летнего музыканта, впереди его ждёт долгий процесс лечения. Врачи не могут гарантировать, что зрение певца полностью восстановится.

Летом я перенёс острую глазную инфекцию. Из-за этого я, к сожалению, теперь могу видеть одним глазом лишь частично. Постепенно мне становится лучше, но процесс выздоровления идёт очень медленными шагами, — написал Джон у себя в блоге.

Артист рассказал, что восстанавливается дома под присмотром лучших медиков. Он внимательно относится ко всем рекомендациям врачей и старается смотреть на ситуацию с позитивом. Из-за проблем со здоровьем Элтон не отказывается от работы и продолжает писать музыку.

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