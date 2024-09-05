Адель заявила, что возьмёт большой перерыв в карьере

Певица призналась, что работа не даёт ей в полной мере наслаждаться жизнью. Во время концерта, прошедшего в Мюнхене, Адель заявила, что после завершения своего гастрольного тура возьмёт большой перерыв, который поможет ей восстановить психологический и физический баланс.

Я провела последние семь лет в попытках построить свою новую жизнь. Теперь я хочу насладиться результатом, — подчеркнула звезда.

36-летней исполнительнице хита Skyfall предстоит дать ещё 10 концертов в рамках тура. Выступления пройдут в ноябре в Лас-Вегасе. Адель отметила, что после этого поклонники не увидят её «долгое время». По словам певицы, она уже три года подряд выходит на сцену без перерыва, что даётся ей слишком тяжело. Адель хочет выдохнуть и посвятить время себе.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.