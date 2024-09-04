Женщина с маленькой дочерью два дня выживала в открытом океане из-за шторма

Спасатели не могли добраться до семьи из-за непогоды. Жительница Соединённых Штатов отправилась в путешествие на Гавайи вместе со своей семилетней дочерью, кошкой и черепахой. Практически сразу крошечная яхта семьи оказалась в эпицентре шторма. Женщину с ребёнком и питомцами отнесло за тысячи километров от берега.

Самостоятельно выбраться из ловушки путешественники не смогли. Единственное, на что им оставалось рассчитывать, это помощь спасателей. Более суток семью пытались доставить на берег, однако непогода не давала этого сделать, относя яхту ещё дальше в океан.

Только на второй день моряки смогли «поймать» окно умеренной погоды и подобраться к путешественникам на шлюпке. К счастью, мама с дочерью и их питомцы не пострадали. Яхта, на которой они плыли на Гавайи до сих пор находится в открытом океане.

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