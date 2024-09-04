Брэд Питт рассмешил поклонников своим образом на Венецианском кинофестивале

Поклонники уверены, что на образ актёра оказывает влияние его возлюбленная Инес де Рамон. Брэд Питт удивил своим появлением на ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля буквально всех модных критиков. 60-летний исполнитель главной роли в фильме «Одинокие волки» нарушил строгий дресс-код мероприятия.

Брэд Питт Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Согласно правилам, мужчинам полагается появляться на ковровой дорожке фестиваля в строгом классическом костюме или смокинге с бабочкой и в элегантной обуви. Питт же в этом году решил позировал перед камерами в приталенном пиджаке, брюках-клёш и прозрачной футболке.

Поклонники актёра тут же принялись сравнивать его с героями старых мультфильмов и шутить, что попытка «омолодиться» на пользу Брэду не пошла — в последнее время Питт всё чаще отдаёт предпочтения дерзким нарядам с панамами, кедами и другими нетипичными для его гардероба вещами.

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