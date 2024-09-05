В Роспотребнадзоре оценили риск распространения птичьего гриппа в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) предупредила о высокой угрозе распространения птичьего гриппа и подчеркнула необходимость вакцинации. Об этом пишет «РИА Новости».

Риск распространения птичьего гриппа остаётся очень высоким.

Птичий грипп представляет собой острое инфекционное заболевание, которое поражает органы пищеварения и дыхания птиц и отличается высокой летальностью.

Это заболевание относится к категории особо опасных, способных нанести значительный экономический ущерб. Вирус птичьего гриппа обитает в природе прежде всего среди мигрирующих птиц, таких как дикие утки, которые более устойчивы к этому вирусу. При этом заболевание может передаваться человеку.

Попова также объявила о начале кампании по вакцинации от гриппа. В этом году Роспотребнадзор рекомендовал привить до 60% населения, включая 75% представителей групп риска: это работники птицеводства и свиноводства, сотрудники зоопарков и те, кто занимается разведением домашней птицы и свиней.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.