Дэниел Крейг в новом имидже впервые за долгое время вышел в свет с супругой

В последнее время актёр не так часто выходит в свет. Дэниел Крейг прилетел в Венецию вместе со своей супругой Рэйчел Вайс. В Италии он представил фильм «Странный», в котором исполнил главную роль. Поклонники сильно удивились переменам в имидже голливудского актёра.

Рэйчел Вайс и Дэниел Крейг Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Много лет Крейг носил свою «фирменную» короткую стрижку, однако недавно отрастил волосы и щетину. На ковровой дорожке кинофестиваля он появился в белоснежном костюме и солнцезащитных очках. Супруга актёра выбрала для выхода в свет синее платье в пол, украшенное сотнями пайеток. Образ Рэйчел выигрышно смотрелся на фоне светлого наряда Дэниела.

После ухода из бондианы артист стал куда чаще выбирать более расслабленные и дерзкие образы. Кроме того, теперь его можно увидеть не только в строгих смокингах, но и, например, в широких джинсах и кожаной куртке.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Джордж и Амаль Клуни стали самой стильной парой Венецианского кинофестиваля