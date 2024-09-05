Забег «За дружбу в спорте» дал старт IX Восточному экономическому форуму

Старт с единой дистанцией в 5 км собрал около 900 человек. Легкоатлетический забег «За дружбу в спорте» открыл первый день IX Восточного экономического форума во Владивостоке 4 сентября. Участие в нём приняли как любители, так и профессиональные спортсмены.

Вместе с горожанами на дистанцию вышли олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян.

Участники забега стартовали в 6:40 утра и пробежали по живописному острову Русский, расположенному в заливе Петра Великого в Японском море. Победителем забега среди участников форума стал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. Он преодолел дистанцию в 5 км за 15.13. Среди женщин первой оказалась Мария Карпова, которая показала результат 19.33. Среди горожан самыми быстрыми стали Иван Семёнов (14.59) и Анастасия Шпак (17.05).

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