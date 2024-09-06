Джонни Депп поразил публику кардинальными переменами во внешности

Поклонники не узнают своего кумира. Джонни Депп много лет поддерживал образ хулигана, уделяя мало внимания тому, как выглядит его улыбка. Именно поэтому фанаты исполнителя главной роли в фильме «Турист» сильно удивились, когда увидели, что он решился на кардинальные перемены и установил белоснежные виниры.

Деппа заметили во время отдыха на Багамах. Актёр позировал для видео, которое снимал бармен одного из местных кафе. Джонни широко улыбался и, как ни странно, сверкал на камеру идеальной белоснежной улыбкой.

Джонни Депп Фото: Кадр из видео

Поклонники Джонни отмечают, что за последние несколько месяцев он действительно сильно изменился. Образ актёра стал куда более аккуратным и сдержанным. В Сети шутят, что за Деппа всерьёз взялась его русская возлюбленная, которая, к слову, является ещё и владелицей собственного салона красоты.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Русская возлюбленная Джонни Деппа показала себя в бикини и без макияжа