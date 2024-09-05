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Деми Мур за несколько недель похудела на 9 кг из-за болезни

Деми Мур за несколько недель похудела на 9 кг из-за болезни
Деми Мур
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Актриса заболела прямо во время съёмок фильма. В преддверии выхода картины «Субстанция» Деми Мур рассказала, что работа над проектом оказалась для неё тяжелее обычного. По словам голливудской звезды, в первую же неделю съёмок она заразилась опоясывающем лишаем. Из-за этого неприятного недуга Деми сильно похудела. В итоге актриса потеряла 9 кг.

Просто, чтобы вы понимали, насколько работа была непростой. Буквально в самом начале съёмок я умудрилась заразиться вирусом. Врачи сказали, что это произошло из-за того, что мой организм был ослаблен из-за перенапряжения. Диагноз стал для меня напоминанием о том, что тяжёлая нагрузка может привести к сбою, — рассказала Мур в новом интервью.

Гримёры особенно старались, чтобы скрыть пятна, которые покрыли тело Деми. К счастью, актрисе удалось быстро прийти в себя и избавиться от неприятных симптомов.

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