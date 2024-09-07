Дженнифер Энистон поделилась милыми кадрами, сделанными во время тренировки с собаками

Питомцы помогают актрисе держать себя в форме. Дженнифер Энистон не раз рассказывала, что в её доме всегда было много животных. Сейчас у звезды «Друзей» живёт несколько собак. Хвостики сопровождают Дженнифер буквально везде и даже вместе с ней ходят на тренировки в домашний спортзал.

Дженнифер Энистон Фото: Из личного архива Дженнифер Энистон

Энистон поделилась милыми кадрами, на которых видно, как проходят её занятия спортом с любимцами. На видео пес по кличке Клайд дремлет на коврике рядом с хозяйкой, выполняющей упражнения, а второй пушистик Честерфилд c любопытством обнюхивает инвентарь и позирует на камеру.

Дженнифер Энистон Фото: Из личного архива Дженнифер Энистон

После лета мы активно возвращаемся к нашим тренировкам. Вот немного кадров того, как выглядят наши занятия с Честерфилдом и Клайдом, — прокомментировала актриса.

Энистон признавалась, что уже не может представить свою жизнь без собак. Она рассказывала, что животные занимают огромную часть её сердца и делают её будни куда более яркими и насыщенными.

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