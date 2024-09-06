Чёрная пантера в деле: Наоми Кэмпбелл вышла в свет в полупрозрачном платье

Супермодель посетила вечеринку. Наоми Кэмпбелл стала гостьей мероприятия, организованного журналом Harper’s Bazaa. Манекенщица выбрала для выхода в свет дерзкое чёрное платье из полупрозрачной ткани с воротником-хомутом.

Наоми Кэмпбелл Фото: Nina Westervelt/Getty Images

Наоми дополнила образ трендовыми лодочками с острым мысом и укладкой с локонами на каре. Наряд моментально сделал Кэмпбелл звездой вечера. Кроме того, последние несколько дней в Сети активно обсуждают её участие в предстоящем модном шоу Victoria’s Secret.

54-летняя модель вновь станет одним из «ангелов» бренда. В преддверии показа Наоми сильно похудела и теперь может похвастаться идеальной фигурой – теперь фанаты отмечают, что «чёрная пантера» запросто даст фору манекенщицам нового поколения.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Дэниел Крейг в новом имидже впервые за долгое время вышел в свет с супругой