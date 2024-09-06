Ченнинг Татум похвастался стальным прессом на новом селфи

Ради идеальной мускулатуры актёр проводит много времени в тренажёрном зале. Ченнинг Татум уже давно заработал репутацию одного из самых спортивных голливудских артистов. Ещё со времён легендарного фильма «Шаг вперёд» он строго следит за своим внешним видом. Татум продемонстрировал результат работы над собой на селфи с Зои Кравиц.

Зои Кравиц Ченнинг Татум Фото: Из личного архива Ченнинга Татума

Она так устала. Каждый раз я переживаю о том, выстоит ли она. Но она упорно продолжает идти. Всегда в поисках правды. Она вложила в этот фильм всю себя, — написал под кадром актёр, восхищаясь своей возлюбленной, которая недавно впервые попробовала себя в роли режиссёра.

Кравиц сняла фильм «Подай знак» с Ченнингом Татумом в главной роли. Для этой ленты актёр тренировался с двойной силой и сидел на диете, чтобы идеально вписаться в образ филантропа и IT-магната.

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