Event-директор Пикника «Афиши» заявил, что Москве не хватает фестиваля-визитной карточки

Лидеры крупных фестивалей обсудили, как столице стать более открытой к музыке. Event-директор компании «Афиша» Яков Трахман принял участие в паблик-токе «Атмосфера города» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва-2030».

Организаторы ключевых летних фестивалей 2024 года обсудили, как музыка влияет на облик города. Мнением также поделились исполнительный директор Фонда Игоря Бутмана, директор Moscow Jazz Festival Роман Христюк и операционный директор VK Fest, директор управления проектами VK Злата Колотвина. Модератором выступил основатель Московского центра урбанистики при МГУ им. Ломоносова Сергей Капков.

Event-директор «Афиши» отметил, что считает Москву наиболее комфортным российским городом для различного рода музыкальных событий, но столице не хватает своей «визитной карточки» — фестиваля, который бы ассоциировался с самой столицей.

В Москве не проводится фестиваль, который бы ассоциировался с ней напрямую. Например, есть фестиваль Sziget в Будапеште, он проводится с 1993 года в одном месте и находится с городом в очень плотной синергии. Когда мы слышим про «Алые Паруса», сразу думаем о Петербурге. У Москвы пока такого мероприятия нет, — отметил Трахман.

Сергей Капков предложил провести музыкальный фестиваль не на отдельной площадке, а интегрировать его прямо в городское пространство, как было на чемпионате мира по футболу в 2020 году, Яков Трахман сказал, что сначала надо обсудить с городом ограничения по шуму и проработать остальные важные аспекты.

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