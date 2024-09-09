Онкобольная Кейт Миддлтон дала редкий комментарий о своём здоровье и планах на будущее

Принцесса Уэльская готовится вернуться к исполнению своих королевских обязанностей. Кейт Миддлтон проходит лечение от онкологического заболевания и практически не выходит в свет, однако она по-прежнему занимается рабочими делами. Так, например, супруга принца Уильяма не стала ставить на «паузу» участие в благотворительных проектах.

В 2020 году Кейт стала одним из руководителей организации Scouts UK, которая помогает молодёжи по всей Великобритании учиться необходимым для жизни навыкам. На днях известный телеведущий Дуэйн Филдс вступил в должность «главного скаута страны». Миддлтон поспешила его поздравить и намекнула на то, что в скором времени сможет лично принимать участие в разработке новых благотворительных проектов.

Рада приветствовать Дуэйна Филса в качестве главного скаута Великобритании! Это невероятная новость. С нетерпением жду возможности поработать с вами! — написала Миддлтон на своей странице в соцсети.

Известно, что в Кенсингтонском дворе активно прорабатывают план «возвращения» Кейт. Скорее всего, она станет стабильно появляться на официальных мероприятиях уже с ноября и, кроме того, примет участие в традиционной рождественской службе.

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