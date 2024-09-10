Опрос Rambler&Co выявил самый популярный вид спорта в России среди детей. И это не футбол

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и СберСтрахование провели исследование, в котором приняли участие 27 тыс. интернет-пользователей. Респонденты рассказали, каким спортом занимаются их дети.

54% школьников посещают спортивные секции. Наиболее популярными стали занятия единоборствами. 37% родителей рассказали, что записали своих детей на карате, дзюдо и тхэквондо.

«Серебро» досталось игровым видам спорта – 24% школьников посещают футбольные, хоккейные и теннисные секции. На третьем месте оказалось плавание (16%). Кроме того, в пятёрку лидеров попали хореографические кружки (11%) и гимнастика (8%). Любопытно, что 1% родителей записал детей на занятия киберспортом.

Согласно опросу, 47% школьников ходят на занятия спортом три-четыре раза в неделю, а 17% — ещё чаще. Большинство опрошенных родителей отмечает, что одной из основных причин записать ребёнка в секцию стала польза для здоровья.

Исследование показало, что 47% родителей тратят на секции ребёнка до 5 тысяч рублей в месяц, а 15% респондентов водят детей на бесплатные занятия. Ещё 21% опрошенных тратят 5-10 тысяч рублей, 9% — 10-20 тысяч рублей, а 9% — более 20 тысяч.

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