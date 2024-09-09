Дикие места и невероятные пейзажи: как прошёл трейловый забег Vottovaara Mountain Race

Маршруты пролегали по диким местам с видами на гору Воттоваара, озеро Пизанец и Смерть-гору. В Карелии в третий раз состоялся один из самых красивых трейловых забегов России. 7 и 8 сентября в Vottovaara Mountain Race приняли участие более 1500 человек, которые преодолели дистанции от 14 км до 160 км.
Первыми на старт вышли юные спортсмены — для детей от 0 до 15 лет прошли забеги на 1 км и 3 км. Получив памятные медали и подарки, они уступили дорогу участникам трейла на 100 миль. Победителем среди мужчин стал Александр Шестеров. Среди женщин — Елена Нечаева.
Во второй соревновательный день прошли старты на 14 км, 55 км и 50 миль (80 км) и гонка для настоящих экстремалов — Votto Lake Extreme Breakout. Сначала дистанцию пробежали участники трейла 50 миль — их ждала кольцевая трасса с набором высоты 1000 м. Вторыми стартовали участники гонки Votto Lake Extreme Breakout — они пробежали маршрут с набором высоты в 150 м и переплыли озеро Воттозеро.
Завершением стали старты на 55 км — их участников ждал забег на гору Воттоваара с подъёмом высоты около 700 м. Последними стартовали участники 14-километрового забега, которые пробежали кольцевую дистанцию по мраморному карьеру.
Результаты:
100 миль. Мужчины
- Александр Шестеров — 17:53.06;
- Дмитрий Романюк — 17:53.09;
- Илья Васильев — 17:55.53.
100 миль. Женщины
- Елена Нечаева — 20:14.56;
- Екатерина Трубина — 21:45.34;
- Надия Адельшина — 23:19.48.
50 миль. Мужчины
- Алексей Макалюкин — 06:27.35;
- Виталий Евстратьев — 07:11.00;
- Александр Фирсов — 07:19.28.
50 миль. Женщины
- Светлана Умнякова — 08:24.21;
- Анна Сухих — 08:26.03;
- Ирина Макарова — 08:37.08.
55 км. Мужчины
- Владислав Левин — 03:59.28;
- Станислав Маев — 04:08.33;
- Денис Глазунов — 04:18.26.
55 км. Женщины
- Антонина Юшина — 04:21.18;
- Анастасия Шишкина — 04:40.50;
- Юлия Дубовик — 04:45.02.
14 км. Мужчины
- Алексей Гончаренко — 00:52.38;
- Геннадий Галлямов — 00:53.38;
- Алексей Киселёв — 00:53.54.
14 км. Женщины
- Светлана Плицевая — 01:04.36;
- Эльмира Тагиева — 01:08.19;
- Вера Сенюта — 01:08.34.
Votto Lake Extreme Breakout
Мужчины
- Антон Нестеренко – 04:09.54;
- Алексей Шилов — 04:24.32;
- Александр Шилов — 04:29.11.
Женщины
- Любовь Лобзенко — 05:10.03;
- Анастасия Кабенина — 05:16.58;
- Таисия Буравцова — 05:33.01.
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