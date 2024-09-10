Первый благотворительный «Добрый забег» пройдёт в Москве 29 сентября

Масштабное мероприятие нацелено на поддержку детей-сирот и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 29 сентября любой желающий сможет принять участие в «Добром забеге», который пройдёт в парке Победы на Поклонной горе.

Стоимость участия от 800 до 2500 рублей (зависит от выбранной дистанции и времени регистрации). Все средства, собранные от взносов, будут направлены на реализацию программ фонда «Дети наши» по профилактике социального сиротства.

Ожидается, что участие в событии примут около двух тысяч человек. К забегу присоединятся известные российские спортсмены. Попробовать свои силы и сделать доброе дело можно, пробежав следующие дистанции:

10 км для продвинутых бегунов (от 16 лет);

5 км для любителей, которые хотят проверить свои силы (от 14 лет);

2 км для новичков в беге (от 14 лет);

1 км для детей (от 7 до 13 лет);

500 м для маленьких бегунов (до 6 лет).

Мы объединили усилия с фондом «Дети наши», чтобы развеять мифы, связанные с темой сиротства, поддержать воспитанников детских домов и семьи в кризисе. Получилась настоящая смысловая синергия — участники придут на забег вместе с близкими, чтобы помочь другим людям сохранить семьи и воспитывать детей самостоятельно. Мне хочется, чтобы ещё больше людей вовлекались в благотворительность через спорт, — подчеркнул Сергей Юхин, основатель «Доброго забега» и директор по вовлечению в фонде «Дети наши».

Участников забега будут ждать безопасные и живописные маршруты, точки свежести на трассе, персональные фотографии и хронометраж, медали на финише, поддержка зрителей и волонтёров, раздевалки и камеры хранения, пейсмейкеры, разминки перед стартами и многое другое!

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.