Кейт Миддлтон сообщила, что завершила курс химиотерапии

Супруга принца Уильяма готова вернуться к исполнению своих королевских обязанностей. Кейт Миддлтон сообщила поклонникам радостное известие. Большая часть её лечения от онкологического заболевания наконец-то завершена.

Трудно передать словами, насколько сильное облегчение я испытываю, заканчивая курс химиотерапии. Последние девять месяцев были невероятно тяжёлым временем для нашей семьи, — написала Кейт на своей странице.

По словам принцессы, впереди ей предстоит пройти долгий и трудный путь к окончательному выздоровлению, однако положительная динамика уже заметна. Кроме того, параллельно супруга принца Уильяма будет чаще появляться на публике.

Теперь для меня главное – избежать возвращения рака. Несмотря на то что химиотерапия закончена, мне придётся преодолеть серьёзный путь к полному выздоровлению, — подчеркнула Миддлтон.

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