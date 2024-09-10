Голливудский стоматолог рассказал, как Деми Мур добилась идеальной улыбки

За последние годы актриса серьёзно поработала над своими зубами. Деми Мур всегда была обладательницей красивой улыбки, однако в своё время она поддалась тенденциям и сделала виниры. Тогда эстетическая стоматология только развивалась, поэтому зубы голливудской дивы всё равно были далеки от идеала.

На днях 61-летняя звезда появилась на премьере фильма «Субстанция». Всё внимание поклонников моментально приковала улыбка Мур. Позднее звёздный доктор Сэм Джетва рассказал, что именно изменилось в зубах Деми.

Деми Мур Фото: Raymond Hall/GC Images

Она однозначно поработала над размером и формой. Кроме того, она вернула им идеальный белый цвет. Это говорит о том, что Деми избавилась от неудачных виниров и установила новые – более эстетичные и современные, — подчеркнул стоматолог.

Доктор Джетва предположил, что актриса также сделала пластику дёсен с помощью лазера. Такая процедура позволяет скорректировать естественную форму зубов и сделать улыбку более аккуратной.

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