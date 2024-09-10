Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Голливудский стоматолог рассказал, как Деми Мур добилась идеальной улыбки

Голливудский стоматолог рассказал, как Деми Мур добилась идеальной улыбки
Деми Мур
Аудио-версия:
Комментарии

За последние годы актриса серьёзно поработала над своими зубами. Деми Мур всегда была обладательницей красивой улыбки, однако в своё время она поддалась тенденциям и сделала виниры. Тогда эстетическая стоматология только развивалась, поэтому зубы голливудской дивы всё равно были далеки от идеала.

На днях 61-летняя звезда появилась на премьере фильма «Субстанция». Всё внимание поклонников моментально приковала улыбка Мур. Позднее звёздный доктор Сэм Джетва рассказал, что именно изменилось в зубах Деми.

Деми Мур

Деми Мур

Фото: Raymond Hall/GC Images

Она однозначно поработала над размером и формой. Кроме того, она вернула им идеальный белый цвет. Это говорит о том, что Деми избавилась от неудачных виниров и установила новые – более эстетичные и современные, — подчеркнул стоматолог.

Доктор Джетва предположил, что актриса также сделала пластику дёсен с помощью лазера. Такая процедура позволяет скорректировать естественную форму зубов и сделать улыбку более аккуратной.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Деми Мур за несколько недель похудела на 9 кг из-за болезни
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android