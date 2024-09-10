Похудевшая Линдси Лохан пришла на благотворительной вечер в полупрозрачном платье

Актриса похудела на 12 кг после рождения ребёнка. Линдси Лохан быстро пришла в форму и теперь активно появляется на различных светских мероприятиях. Голливудская дива стала гостьей благотворительного вечера Kering for Women 2024, нацеленного на поддержку женщин по всему миру.

Линдси Лохан Фото: Gotham/WireImage

Звезда «Чумовой пятницы» появилась на ковровой дорожке мероприятия в роскошном полупрозрачном платье из кружева. Линдси надела чёрные остроносые лодочки и аккуратные серьги, отдав предпочтение лаконичности. Лохан отказалась от сложных укладок и яркого макияжа. В этот вечер главным акцентом её образа стало именно платье.

На благотворительном вечере, который посетила актриса, собрались десятки звёзд, среди которых были известные певицы, бизнесвумен и модели. Фонд, организовавший мероприятие, занимается помощью женщинам, которые пострадали из-за насилия или дискриминации.

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