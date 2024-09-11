В Совете Федерации РФ предложили запретить квадробинг

По мнению сенатора Наталии Косихиной, данная субкультура негативно влияет на психику детей и подростков. Политик заявила, что любое увлечение не должно носить деструктивный и провокационный характер, а также не выходить за рамки общественных норм. Сенатор Совета Федерации РФ подчеркнула важность запрета квадробинга, представители которого ходят на четвереньках, пугают прохожих, лают и даже кусают людей.

В то же время те формы субкультуры, в данном случае квадроберов, которые не только травмируют психику, но и могут привести к очень трагическим последствиям, необходимо запрещать, — сказала Косихина.

В качестве альтернативы сенатор предложила привлекать подростков к спорту и активностям, которые будут положительно сказываться на их психоэмоциональном состоянии и не станут ставить под угрозу безопасность других людей.

Считаю, что нам необходимо сделать так, чтобы ребята больше увлекались спортом и образовательными занятиями, которые не вредили бы психике и здоровью окружающих, — подчеркнула Косихина.

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