В Анапе прошли всероссийские соревнования по фитнес-аэробике

Событие собрало 369 спортсменов из 13 регионов страны. В посёлке Сукко (городской округ Анапа) завершились соревнования по фитнес-аэробике, организованные Федерацией фитнес-аэробики России и министерством спорта РФ. 6 сентября состоялся турнир для любителей «Море надежд», а 8-9 сентября профессиональные атлеты пробовали свои силы на соревнованиях, которые стали отборочными для Кубка России и международного турнира в Москве.

Состязания проводились в четырёх возрастных категориях по нескольким дисциплинам: аэробика, аэробика пять человек, степ-аэробика и хип-хоп. Практически каждый регион-участник увёз домой медали хотя бы в одной из категорий.

Кроме того, в Анапе были представлены новые дисциплины фитнес-аэробики, которые только набирают популярность и готовятся к аккредитации. Самыми массовыми стали соревнования по силовой аэробике, степ-аэробике в большой группе и танцевальной аэробике в большой группе – на сцену в составе группы одновременно выходили по 20 спортсменов.

Накануне соревнований в Анапе состоялись всероссийские учебно-тренировочные сборы «Лето в кроссовках» с лекциями, мастер-классами, семинарами, аттестацией для тренеров и судей. На сборы съехались 340 спортсменов и тренеров из 18 регионов.

Победители всероссийских соревнований в Анапе

Аэробика

Мальчики и девочки 8-10 лет:

команда «Карусель», станица Староминская, Краснодарский край.

команда «Карусель», станица Староминская, Краснодарский край. Юноши и девушки 11-13 лет:

команда «Электра», Челябинск.

команда «Электра», Челябинск. Юниоры и юниорки 14-16 лет:

команда «Кристалл», Петрозаводск.

Аэробика пять человек

Мальчики и девочки 8-10 лет:

соманда «Альциона», Калужская область.

соманда «Альциона», Калужская область. Юноши и девушки 11-13 лет:

команда «Астерия», Калужская область.

команда «Астерия», Калужская область. Юниоры и юниорки 14-16 лет:

команда «Принцесс Роботы», Москва.

Степ-аэробика

Мальчики и девочки 8-10 лет:

команда «Глория Кидс», Обнинск, Калужская область.

команда «Глория Кидс», Обнинск, Калужская область. Юноши и девушки 11-13 лет:

команда «Глория Лайт», Обнинск, Калужская область.

команда «Глория Лайт», Обнинск, Калужская область. Юниоры и юниорки 14-16 лет:

команда «Глория Джуниор», Обнинск, Калужская область.

Хип-хоп

Юноши и девушки 8-13 лет:

команда «Банзай», Сызрань, Самарская область.

команда «Банзай», Сызрань, Самарская область. Юниоры и юниорки 12-18 лет:

команда «Легенда», Новороссийск, Краснодарский край.

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