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Андреа Бочелли поделился простым секретом, который помог ему побороть страх сцены

Андреа Бочелли поделился простым секретом, который помог ему побороть страх сцены
Андреа Бочелли
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Легендарный итальянский тенор много лет не мог обрести уверенность в себе. Андреа Бочелли признался, что иной раз дело едва не доходило до нервного срыва. Певец уверен, что причиной этого были сомнения в собственном таланте.

Это было неуправляемое беспокойство. Я даже не мог двигаться из-за учащённого сердцебиения. Иногда это происходило прямо на сцене и продолжалось на протяжении всего концерта, до финального поклона. Это случалось оттого, что моя техника исполнения на тот момент была далека от совершенства, — вспоминает певец.

По словам артиста, справиться со страхом сцены ему помогла встреча с маэстро Лучано Паваротти. Бочелли отметил, что оперный певец объяснил, насколько спокойствие и уверенность в своих силах влияют на качество исполнения. Андреа решил «делать вид», что не сомневается в себе, пока это не стало реальностью. Оказалось, это действительно работает.

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