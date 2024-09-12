Бейонсе показала себя без косметики и рассказала, как ухаживает за волосами

Звезда редко снимается в естественном образе. На протяжении своей творческой карьеры Бейонсе носила разные причёски и часто отдавала предпочтение парикам. В течение последних нескольких лет певица активно занимается восстановлением волос. Она рассказала, как ухаживает за шевелюрой, и показала, как выглядит. Бейонсе призналась, что мытьё головы стало для неё настоящим ритуалом.

Бейонсе Фото: Соцсети CÉCRED

Сначала я использую скраб для кожи головы. Я наношу его аккуратными массирующими движениями и оставляю на пару минут. Затем я смываю его тёплой водой и разделяю волосы на пряди, чтобы нанести шампунь на корни. Главный секрет заключается в том, чтобы держать волосы «прямыми». Так они не путаются. В конце я наношу лёгкий бальзам-ополаскиватель, — рассказала звезда.

Следом Бейонсе наносит на волосы кондиционер, скручивает их в несколько жгутов и сушит феном. Только после этого артистка аккуратно расчёсывает волосы и делает укладку. Чаще всего это гладкий хвост или пучок.

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