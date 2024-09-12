Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась редким трогательным селфи с Джейсоном Стэйтемом

Возлюбленные практически не посвящают поклонников в подробности своей семейной жизни. В социальных сетях Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэйтэма редко можно увидеть романтичные совместные кадры или фотографии с детьми. Пара отправилась в путешествие в Грецию, которое оказалось настолько незабываемым, что Роузи поспешила поделиться его частицей с поклонниками.

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэйтем Фото: Из личного архива Роузи Хантингтон-Уайтли

Будем ты и я, будем всем, о чём ты только мог мечтать, — подписала милый снимок модель строчкой песни группы Disclosure.

Хантингтон-Уайтли и Стэйтэм вместе с 2010 года. За это время у пары родилось двое детей. Поклонники до сих пор не знают, заключили ли возлюбленные официальный брак. Модель и актёр держат свою личную жизнь в стороне от вспышек камер и предпочитают вдали от публики наслаждаться тихим семейным счастьем.

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