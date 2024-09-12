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Определён ключевой фактор образа жизни, связанный со снижением когнитивных способностей

Определён ключевой фактор образа жизни, связанный со снижением когнитивных способностей
Этот фактор снижает когнитивные способности
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Учёные из Лондонского университета выяснили, что курение может быть одним из наиболее значимых факторов образа жизни, влияющих на скорость снижения когнитивных функций по мере старения. Их выводы опубликованы в журнале Nature Communications.

В ходе исследования были изучены ответы 32 тыс. человек в возрасте 50 лет и старше из 14 европейских стран. Их опрашивали в течение 10 лет.

Авторы изучили, как темпы снижения когнитивных способностей могут различаться среди когнитивно здоровых пожилых людей с различными сочетаниями поведения. Они обнаружили, что когнитивный спад был быстрее среди курильщиков.

Наши результаты показывают, что среди изученных нами здоровых привычек отказ от курения может быть одним из наиболее важных с точки зрения поддержания когнитивных функций.

Исключением были курильщики, которые вели здоровый образ жизни во всех других областях, то есть регулярно занимались спортом, умеренно употребляли алкоголь и регулярно общались. Эта группа имела темпы снижения когнитивных способностей, схожие с некурящими.

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