Определён ключевой фактор образа жизни, связанный со снижением когнитивных способностей

Учёные из Лондонского университета выяснили, что курение может быть одним из наиболее значимых факторов образа жизни, влияющих на скорость снижения когнитивных функций по мере старения. Их выводы опубликованы в журнале Nature Communications.

В ходе исследования были изучены ответы 32 тыс. человек в возрасте 50 лет и старше из 14 европейских стран. Их опрашивали в течение 10 лет.

Авторы изучили, как темпы снижения когнитивных способностей могут различаться среди когнитивно здоровых пожилых людей с различными сочетаниями поведения. Они обнаружили, что когнитивный спад был быстрее среди курильщиков.

Наши результаты показывают, что среди изученных нами здоровых привычек отказ от курения может быть одним из наиболее важных с точки зрения поддержания когнитивных функций.

Исключением были курильщики, которые вели здоровый образ жизни во всех других областях, то есть регулярно занимались спортом, умеренно употребляли алкоголь и регулярно общались. Эта группа имела темпы снижения когнитивных способностей, схожие с некурящими.

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