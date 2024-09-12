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Умер известный бодибилдер Илья Ефимчук, который ежедневно ел 16,5 тысяч ккал

Умер известный бодибилдер Илья Ефимчук, который ежедневно ел 16,5 тыс. ккал
Илья Ефимчук
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Спортсмену было 36 лет. Илья «Голем» Ефимчук скончался от остановки сердца. Супруга бодибилдера Анна рассказала, что беда пришла в их дом утром 6 сентября. Илья неожиданно потерял сознание. Жена сразу же вызвала скорую и до приезда врачей делала мужу массаж сердца.

Ефимчука на вертолёте доставили в больницу. Несколько дней медики боролись за жизнь Голема. Им удалось запустить его сердце, однако к тому моменту мозг спортсмена перестал подавать признаки жизни.

Всё это время я молилась, у меня была надежда на то, что Илюша придёт в себя. Каждый день я проводила рядом с ним, у меня была надежда, его сердце включилось на два дня, но сегодня доктор сообщил мне страшную новость, что мозг умер, — рассказала Анна Ефимчук.

Илья был широко известен в Беларуси и в России. При росте 185 см он весил 158 кг. Ежедневно бодибилдер потреблял порядка 16,5 тыс. килокалорий. Он выполнял жим штанги лёжа с весом 272 кг.

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