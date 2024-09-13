Кейт Уинслет объяснила, почему женское старение — это прекрасно

Актриса ответила на критику в сторону своей внешности. Кейт Уинслет уверена, что каждая имеет право на то, чтобы стареть так, как ей комфортно. 48-летняя звезда «Титаника» в последнее время всё чаще слышит в свой адрес насмешки из-за морщин и других возрастных изменений. Она призвала других женщин не реагировать на подобное и искренне любить себя.

Женщины становятся только прекраснее с возрастом – это чистая правда. Наши лица со временем становятся отражением нашей души. В них появляется всё больше жизни, больше истории и опыта. Я нахожу это невероятно красивым, — заявила актриса.

Недавно Уинслет удивила публику своим появлением на премьере фильма «Ли». Поклонники предположили, что Кейт увлеклась уколами красоты, из-за чего сильно изменились черты её лица. Голливудская дива настаивает на том, что стареет естественно, и не видит ничего плохого в том, что с возрастом начинает выглядеть несколько иначе.

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