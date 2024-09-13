Деми Мур объяснила, почему уже много лет отказывается от любых романтических отношений

У актрисы есть весомая причина для осознанного одиночества. В 2013 году Деми Мур развелась с Эштоном Катчером. После этого актрису редко видели в компании мужчин, и даже в интервью она старалась обходить тему романтики. Звезда фильма «Привидение» призналась, почему на самом деле уже давно не строит отношения.

Оказалось, что Деми слишком любит своих собак. Актриса делает всё, чтобы её любимцам было максимально комфортно. Ради счастья хвостиков Мур готова отказаться даже от личного счастья. По словам голливудской дивы, ей очень нравится проводить время в компании животных.

Если бы вы только видели, как я готовлюсь ко сну каждый день! Я обязательно делаю лесенку из подушек, чтобы на кровать могли забраться мои самые маленькие собачки. У меня есть две специальные кровати для малышей, которые стоят прямо на моей кровати, — рассказала Деми.

Всего же у Мур девять собак. Актриса часто берёт любимцев с собой на премьеры фильмов, модные показы и даже на съёмки.

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